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موسكو: لا نعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

Lebanon 24
24-02-2022 | 13:30
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أعلنت البعثة الروسية في الأمم المتحدة عدم اعتراف روسيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ونشرت البعثة الروسية في الأمم المتحدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، أعلنت من خلالها أن روسيا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، معتبرة أن الهضبة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

ولم تكتف تلك البعثة بذلك، بل أعربت عن قلقها من خطط إسرائيل المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: سبوتنيك
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