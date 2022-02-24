الاتحاد الأوروبي يضع خطة لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وضع خطة لاستقبال اللاجئين الذين يحتمل قدومهم من أوكرانيا إلى الدول المحاذية لها.وأضافت أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: " كنا نأمل في الأفضل منذ شهور، لكننا نستعد لحدوث الأسوأ".وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "والآن، بالتعاون مع خدمات الحدود، أعددنا خطة لاستقبال لاجئين من أوكرانيا في البلدان الحدودية في الاتحاد الأوروبي".في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.