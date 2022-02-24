ألغت لقاءات عبر الفيديو للمرة الثانية خلال أسبوع... الملكة إليزابيث لا تزال تعاني من أعراض كورونا

أرجأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اجتماعا كان مقررا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب أعراض تشبه البرد عقب إصابتها بفيروس كورونا، حسبما ذكر قصر باكنغهام اليوم الخميس.



وهذه ثاني مرة تلغي فيها المكلة إليزابيث (95 عاما) اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع، لكنها تحدثت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر الهاتف أمس الأربعاء، فيما اعتبرت إشارة مشجعة على تماثلها للشفاء.