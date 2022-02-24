عربي-دولي

ألغت لقاءات عبر الفيديو للمرة الثانية خلال أسبوع... الملكة إليزابيث لا تزال تعاني من أعراض كورونا

Lebanon 24
24-02-2022 | 15:00
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أرجأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اجتماعا كان مقررا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب أعراض تشبه البرد عقب إصابتها بفيروس كورونا، حسبما ذكر قصر باكنغهام اليوم الخميس.

وهذه ثاني مرة تلغي فيها المكلة إليزابيث (95 عاما) اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع، لكنها تحدثت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر الهاتف أمس الأربعاء، فيما اعتبرت إشارة مشجعة على تماثلها للشفاء.
المصدر: روسيا اليوم
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