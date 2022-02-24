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البنتاغون يعلق على إمكانية سقوط كييف

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:52
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كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن ما يحدث الآن في أوكرانيا، على يد القوات الروسية  "مرحلة أولى من عملية واسعة النطاق".

وقال المسؤول العسكري في تصريحات صحيفة: "نراهم يتقدمون من ثلاثة محاور، الأول من الجنوب إلى الشمال، والمحور الثاني من بيلاروس إلى كييف، والثالث من شمال شرق أوكرانيا إلى الجنوب".

وأضاف: "لا يمكننا التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه الروس للسيطرة على كييف."

وأوضح أن تقديرات البنتاغون تشير إلى استخدام روسيا لما يقرب من 100 صاروخ من مختلف الأنواع.  
 
وقال: "لقد استخدمت موسكو صواريخ باليستية قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى، بالإضافة إلى صواريخ كروز وصواريخ أرض جو".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف "بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ".

كما أعلن تدمير "ثلاثة مقار قيادة وقاعدة بحرية أوكرانية و18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية من طرازي إس-300 وبي يو كاي-ام1"، وكذلك "مروحية هجومية" و"أربع طائرات مسيّرة بيرقدار تي بي-2" تركية الصنع.

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتوجّه بخطاب إلى الأميركيين مساء الخميس، بشأن "الهجوم غير المبرر على أوكرانيا من جانب روسيا".
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