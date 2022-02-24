غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا ليس أمراً لا رجعة فيه

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أن الغزو الروسي لأوكرانيا غير مقبول ولكنه ليس أمرا "لا رجعة فيه"، معلنا تقديم 20 مليون دولار من المساعدات الطارئة لضحايا الصراع.وقال في بيان مقتضب ألقاه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك واوردته "وكالة الصحافة الفرنسية": "إنه خطأ ومخالف للميثاق وغير مقبول. لكنه ليس أمرا لا رجعة فيه"، منتقدا توغل روسيا العسكري "على نطاق واسع لم تشهده أوروبا منذ عقود".وحضّ غوتيريش بوتين على "وقف العملية العسكرية"، وقال إنه تم الإبلاغ عن وقوع عشرات القتلى بالفعل، وهناك "خوف وألم ورعب" في جميع أنحاء أوكرانيا.وأضاف أنه ردا على الهجوم تقوم الأمم المتحدة بتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية "داخل أوكرانيا وحولها"، ولا سيما تخصيص 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتلبية الاحتياجات العاجلة.