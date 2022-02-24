عربي-دولي

مسؤول دفاعي أميركي: القوّات الروسية تقدّمت أكثر وأصبحت أقرب إلى كييف

Lebanon 24
24-02-2022 | 16:14
A-
A+
Doc-P-922680-637813414838558005.jpg
Doc-P-922680-637813414838558005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول دفاعي أميركي كبير اليوم ، إن "القوات الروسية تحرز تقدّماً صوب العاصمة الأوكرانية كييف في حين تواصل موسكو دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل أوكرانيا".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "روسيا أطلقت حتى الآن أكثر من 160 صاروخا على أهداف أوكرانية"، مشيرا إلى أنه "لا دليل على أن القوات الروسية استولت على أوديسا أو أنها تهاجمها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-02-24
17:00 | 2022-02-24
16:10 | 2022-02-24
16:00 | 2022-02-24
15:00 | 2022-02-24
14:30 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website