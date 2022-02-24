مسؤول دفاعي أميركي: القوّات الروسية تقدّمت أكثر وأصبحت أقرب إلى كييف

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول دفاعي أميركي كبير اليوم ، إن "القوات الروسية تحرز تقدّماً صوب العاصمة الأوكرانية كييف في حين تواصل موسكو دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل أوكرانيا".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "روسيا أطلقت حتى الآن أكثر من 160 صاروخا على أهداف أوكرانية"، مشيرا إلى أنه "لا دليل على أن القوات الروسية استولت على أوديسا أو أنها تهاجمها".