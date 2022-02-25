قتلى ومصابون أوكرانيون بضربة صاروخية على موقع حدودي

قتل جنود أوكرانيون وأصيب آخرون، الجمعة، إثر ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، حسبما قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية.

وليس للمنطقة حدود برية مع روسيا، التي بدأت عملية عسكرية على أوكرانيا الخميس، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.