تايوان: سننضم للدول في معاقبة روسيا لغزوها أوكرانيا

قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانغ إن الجزيرة ستنضم إلى الدول الديمقراطية في فرض عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، رغم أنه لم يذكر تفاصيل.





وتراقب تايوان الأزمة عن كثب.



وتقول الصين إن تايوان إقليم منشق تابع لها ومارست عليها ضغوطا عسكرية متزايدة خلال العامين الماضيين.