سفير أوكرانيا لدى اليابان: أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبيل

قال سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، اليوم الجمعة، إن أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبيل، مطالبا الصين بأن تعبر بصراحة عن رفضها للحرب.وأضاف السفير الأوكراني لدى اليابان، أن بلاده لم تعد تسيطر على مفاعل تشرنوبيل النووي، موضحا أن القوات الروسية حاولت السيطرة على مطار قرب كييف لتنفيذ إنزال.وأردف السفير أن القوات الروسية التي سيطرت على تشرنوبيل لا تعرف كيف تتحكم به، مؤكدا سيطرة قوات العمليات الخاصة الروسية على منشأة تشرنوبيل.وأفاد سفير أوكرانيا لدى اليابان بأن العاملين في مفاعل تشرنوبيل محتجزون.