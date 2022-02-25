عربي-دولي

زيلينسكي: أوكرانيا تركت وحدها لمواجهة روسيا

Lebanon 24
25-02-2022 | 03:00
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الجمعة، إن أوكرانيا "تركت وحدها" لمواجهة روسيا.

وأعلن زيلينسكي أن حصيلة أول يوم من العملية العسكرية الروسية كانت مقتل 137 أوكرانيا وإصابة أكثر من 300.

وأصدر زيلينسكي، اليوم، مرسوماً أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّها "أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "إنترفاكس". وأضافت أنَّ "القوات الروسية دمرت 83 هدفاً على الأرض في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
المصدر: الميادين
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