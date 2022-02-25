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عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي يؤكد مواصلة تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا
Lebanon 24
25-02-2022
|
04:00
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أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، الخميس، مواصلة الولايات المتحدة تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.
ووفق بيان صحفي للبنتاغون، أكد أوستن مجددا التزام واشنطن "الثابت بدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما خلال هذا الصراع الذي أوجدته روسيا.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع أوستن حديثا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ للتنديد بالهجوم الروسي "المخطط له وغير المبرر" على أوكرانيا، بحسب ما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس.
ويجري مجلس الأمن الدولي جلسة الجمعة للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا يدين غزو روسيا لأوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها من هذا البلد، وهو نص محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقض الذي تمتلكه موسكو في المجلس بصفتها عضوا دائما فيه، بحسب دبلوماسيين.
وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن في خطاب إلى الأمة، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة وأقرت قيودا على التصدير إلى روسيا، وذلك ردا على غزو الجيش الروسي أوكرانيا.
وقال بايدن إن أربعة مصارف روسية إضافية ستدرج على قائمة العقوبات كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، معتبرا أن هذا "سيكبد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد".
المصدر: الحرة
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