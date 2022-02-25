معركة الأسلحة المشتركة.. هذا ما كشفه خبراء ومسؤولون عن استراتيجية روسيا في الحرب!

قال محللون ومسؤولون في وزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن اليوم الأول من غزو موسكو لأوكرانيا يشير إلى أن القوات الروسية تهدف إلى الاستيلاء على مدن رئيسة في طريقها إلى العاصمة كييف، ثم عزل الحكومة المدعومة من الغرب وقطع رأسها في نهاية المطاف، وتنصيب قيادة جديدة موالية لها.وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، الخميس، وتحدثت كييف عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.وقد بدأت القوات الروسية حملة عسكرية من ثلاث جبهات، باستخدام الضربات الجوية والصواريخ البالستية والدبابات لتدمير أو الاستيلاء على مجموعة من الأهداف العسكرية، مع تحرك القوات والأسلحة الثقيلة من الشمال والجنوب والشرق.ووصف مسؤولو الدفاع الأميركيون الهجوم بأنه "مبكر"، قائلين لصحفة واشنطن بوست إنه من المرجح في وقت لاحق أن يرسل الكرملين أكثر من 200 ألف جندي متمركزين على طول الحدود الأوكرانية.وقال جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون أوروبا وحلف شمال الأطلسي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن العملية العسكرية الضخمة "ملفتة للنظر" فيما يتعلق بتعقيدها ومن حيث أنها جاءت بعد تخطيط وتدريبات واسعة النطاق تعود إلى سنوات ماضية.ويصف تاونسند استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية، المعروف في اللغة العسكرية باسم "الأسلحة المشتركة"، بـ"الخطوة الزلزالية" التي تتجاوز الغزو الروسي لجورجيا المجاورة عام 2008، حينما كافحت المكونات العسكرية المتنوعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نسبيا، لتكمل مهمتها.وأضاف تاونسند: "أنت ترى جهدا منسقا من عدة محاور في أوكرانيا ... جيش روسي تقليدي مختص يسير بطريقة لم نشهدها من قبل".ووفقا للتقديرات الأولية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أطلق الجيش الروسي أكثر من 160 صاروخا على أوكرانيا.وقال مسؤول دفاعي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن معظم هذه الصواريخ كانت بالستية قصيرة ومتوسطة المدى.وأكد المسؤول أن الروس استخدموا أيضا وابلا من صواريخ كروز وصواريخ أرض جو وصواريخ تطلق من البحر.ويثير تقّدم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة كييف ومنشآت استراتيجية وحكومية.وقال مسؤولون أميركيون إن ما يقدر بنحو 75 قاذفة قنابل لعبت أيضا دورا في تدمير المواقع العسكرية والدفاعات الجوية الأوكرانية. وكان من بين الأهداف ثكنات القوات ومخازن الذخيرة وحوالي 10 مهابط جوية.وقال المسؤول الدفاعي إن الروس "لديهم نية لقطع رأس الحكومة واستبدالها بأسلوبهم الخاص في الحكم".وفرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، موجة من العقوبات على روسيا، الخميس، بعد غزو موسكو لأوكرانيا، في إجراءات تمنع روسيا من القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات على البنوك والشركات المملوكة للدولة.ووصف بايدن الرئيس الروسي بوتين بأنه معتد لديه "رؤية شريرة للعالم" وحلم مضلل بإعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي.