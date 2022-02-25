تفاصيل عسكريّة.. قراءةٌ من صحيفة أميركية للغزو الروسي لأوكرانيا

شنت روسيا سلسلة هجمات على مدن ومطارات رئيسية في أنحاء أوكرانيا، الخميس، حيث قصفت أكثر من 12 مدينة وبلدة، بما في ذلك تلك التي تقع خارج العاصمة الأوكرانية، كييف. وشهدت الحدود الأوكرانية تحركا من قبل القوات الروسية في مناطق متعددة وفي وقت واحد، حيث استقرت في مدينة أوديسا الساحلية في الجنوب وعادت وعبرت الحدود الشرقية إلى خاركيف، ثاني أكبر مدينة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "تحركت القوات الروسية باتجاه منطقة تقع شمالي كييف، كما وتقدمت في تشيرنيهيف، والاتي تقع على بعد حوالي 80 ميلا.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون عن أن روسيا أطلقت صواريخ كروز وأخرى باليستية على مطارات ومقار عسكرية بالقرب من العاصمة الأوكرانية، ما تسبب في حدوث انفجار في كييف بحسب ما نقلت بعض الفيديوهات التي كانت تنقل الحدث مباشرة لتعود مجلة "التايمز" الأميركية وتؤكد صحتهم. كما وأفاد المسؤولون الأوكرانيون عن حدوث ضربات على أهداف عسكرية ومطارات في جميع أنحاء البلاد، ونقل مقطع فيديو تدمير مبنى سكني واحد على الأقل في منطقة خاركيف. استخدمت القوات الروسية حتى الآن أكثر من 100 صاروخ باليستي متوسط وقصير المدى، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية مواقع الغارات الجوية قبل بدء الضربات".

وتابعت الصحيفة: "في الجنوب، لقي ما لا يقل عن 18 مسؤولاُ عسكرياً أوكرانياً حتفهم في هجوم خارج أوديسا، وذلك بعد أن وصلت قوات كوماندوس برمائية من البحرية الروسية إلى الشاطئ اليوم، وفقاً لما نقله سيرجي نازاروف وهو أحد مساعدي عمدة أوديسا. كما وتحرك الجيش الروسي شمالاً من شبه جزيرة القرم، متجهاً نحو خيرسون. وأظهر مقطع فيديو آخر، تأكدت من صحته مجلة "التايمز"، تصاعد الدخان من مطار خيرسون الدولي الواقع في جنوب أوكرانيا. في الشرق، حارب الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة الذي يلعب دور الفاصل بين المتمردين والقوات الأوكرانية منذ 2014. وأظهرت لقطات التقطتها الكاميرات الأمنية عند معبر حدودي صباح الخميس مركبات عسكرية روسية تدخل من شبه جزيرة القرم".

وختمت الصحيفة: "وكانت الهجمات الروسية قد بدأت بعد دقائق فقط من إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا أعلن فيه بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، كما وتزامناً مع انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك".