متى ستوقف روسيا غزوها لأوكرانيا؟ خبير استراتيجي يكشف

رأى الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد إعادة تصحيح التاريخ والجغرافيا عبر غزو أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ "ما يجري اليوم هو مواجهة عالمية في الملعب الأوكراني".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح جابر أنّ الضربة العسكرية أظهرت أنّ بوتين يهدّد وينفّذ بينما جاء الرّد الأميركي ضئيلاً مقتصراً على العقوبات التي مهما اشتدّت قساوتها فهي لن تردع روسيا".

واستبعد جابر أن يكون هدف الرئيس الروسي من هذه الضربة احتلال أوكرانيا بل تأديبها وإخضاعها وقلب نظام الحكم فيها، لافتاً إلى أن "موسكو لن توقف الغزو الا بعد تغيير النظام الأوكراني".

واعتبر جابر أن "الكل خاسرٌ في هذه الحرب باستثناء الصين التي تجلس في مقعد المتفرّج محافظةً بذلك على ازدهار اقتصادها".