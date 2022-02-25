عربي-دولي

بعد سيطرة روسيا على "تشيرنوبل"... أوكرانيا تكشف عن ارتفاع مستويات "إشعاع غاما"

Lebanon 24
25-02-2022 | 05:36
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أعلن البرلمان الأوكراني، الجمعة، عن رصد ارتفاع في مستويات "إشعاع غاما" بعدة مناطق، بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الخميس.

وقال البرلمان في منشور على تويتر، إن "البيانات المأخوذة من نظام مراقبة الإشعاع الآلي تشير إلى أن مستويات التحكم في معدل إشعاع غاما (النقاط الحمراء)، قد تم تجاوزها في عدد كبير من نقاط المراقبة".

ونشر البرلمان خريطة توضح الأماكن التي توجد بها هذه النقاط الحمراء، ولفت إلى أنه "من المستحيل الآن تحديد أسباب التغير في مستويات الإشعاع بسبب المعارك العسكرية في تلك المناطق".

ويذكر أن إشعاع غاما "مشابه لخصائص الأشعة السينية والموجات الكهرومغناطيسية الأخرى. ويتكون من أشد موجات الطاقة النووية المشعة قدرة على الاختراق"، وفقا للإسكوا.

وفي سياق متصل، سيطرت القوات الروسية على محطة تشيرنوبل التي شهدت عام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ، بعد قتال مع القوات الأوكرانية، الخميس.
 
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المصدر: الحرة
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