عربي-دولي

بالأرقام... روسيا تكشف عن خسائر أوكرانيا منذ بدء الغزو

Lebanon 24
25-02-2022 | 07:45
A-
A+
Doc-P-923014-637813973716822293.jpg
Doc-P-923014-637813973716822293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حجم الخسائر الميدانية الأوكرانية حتى الآن، وذلك في اليوم الثاني من الهجوم الذي شنته على أوكرانيا.

وأوضحت تطورات العملية العسكرية في دونباس، قائلة إن "قوات جمهورية دونيتسك تقدمت على محور فولنوفاخيا، بعمق كيلومتر آخر، على حساب مواقع كتائب القوميين الأوكرانيين، فيما تقدمت قوات لوغانسك في منطقة ستيبوفيو بعمق 9 كيلومترات".

وأضافت أنه تم تعطيل 118 منشأة عسكرية تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية عن العمل، من بينها 11 مطارا عسكريا، و13 مركزا للقيادة والاتصالات، و14 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و36 محطة رادار.

وتم كذلك إسقاط 5 طائرات مقاتلة ومروحية، و5 طائرات من دون طيار، وتدمير 18 دبابة ومركبة قتالية مصفحة، و7 قاذفات صواريخ، و41 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و5 زوارق قتالية.

ونوهت الوزارة باستسلام 150 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية "ممن تخلوا عن القتال وسيعودون قريبا إلى ذويهم".

وأعلنت أيضا أنه تمت "السيطرة الكاملة على الأراضي الواقعة في منطقة محطة تشيرنوبل النووية"، لافتة إلى أنه تم "توفير سلامة وحدات الطاقة بالمحطة النووية بشكل مشترك، من قبل المظليين الروس والجنود الأوكرانيين العاملين في كتيبة أمن محطة الطاقة النووية".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-02-25
09:30 | 2022-02-25
09:14 | 2022-02-25
09:00 | 2022-02-25
08:45 | 2022-02-25
08:30 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website