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عربي-دولي
بالأرقام... روسيا تكشف عن خسائر أوكرانيا منذ بدء الغزو
Lebanon 24
25-02-2022
|
07:45
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حجم الخسائر الميدانية الأوكرانية حتى الآن، وذلك في اليوم الثاني من الهجوم الذي شنته على أوكرانيا.
وأوضحت تطورات العملية العسكرية في دونباس، قائلة إن "قوات جمهورية دونيتسك تقدمت على محور فولنوفاخيا، بعمق كيلومتر آخر، على حساب مواقع كتائب القوميين الأوكرانيين، فيما تقدمت قوات لوغانسك في منطقة ستيبوفيو بعمق 9 كيلومترات".
وأضافت أنه تم تعطيل 118 منشأة عسكرية تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية عن العمل، من بينها 11 مطارا عسكريا، و13 مركزا للقيادة والاتصالات، و14 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و36 محطة رادار.
وتم كذلك إسقاط 5 طائرات مقاتلة ومروحية، و5 طائرات من دون طيار، وتدمير 18 دبابة ومركبة قتالية مصفحة، و7 قاذفات صواريخ، و41 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و5 زوارق قتالية.
ونوهت الوزارة باستسلام 150 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية "ممن تخلوا عن القتال وسيعودون قريبا إلى ذويهم".
وأعلنت أيضا أنه تمت "السيطرة الكاملة على الأراضي الواقعة في منطقة محطة تشيرنوبل النووية"، لافتة إلى أنه تم "توفير سلامة وحدات الطاقة بالمحطة النووية بشكل مشترك، من قبل المظليين الروس والجنود الأوكرانيين العاملين في كتيبة أمن محطة الطاقة النووية".
المصدر: سكاي نيوز
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