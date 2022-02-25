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البابا فرنسيس يعرب عن قلقه حيال الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
25-02-2022 | 09:00
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أعلن المكتب الصحافي للفاتيكان اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس التقى السفير الروسي لدى الكرسي الرسولي "للتعبير عن قلقه من الحرب في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا فرنسيس، التقى سفير روسيا لدى الفاتيكان، ألكسندر أفدييف في روما لأكثر من نصف ساعة بقليل، مؤكدا أن البابا يريد "التعبير بوضوح عن قلقه بشأن الحرب".

ودعا البابا فرنسيس إلى الحوار لإنهاء الصراع وحث المؤمنين على تحديد يوم الأربعاء المقبل يوما للصوم والصلاة من أجل السلام في أوكرانيا.
 
 
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