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عربي-دولي
تقرير: الجيش الإسرائيلي رفض تنفيذ هجوم على سوريا أثناء زيارة شويغو
Lebanon 24
25-02-2022
|
09:30
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي رفض تنفيذ هجوم على أحد الأهداف داخل سوريا أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لسوريا قبل حوالي 10 أيام.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "رفض تنفيذ الهجوم جاء خوفا من إحراجه (شويغو) واتخاذ روسيا موقفا من هجمات سلاح الجو ومنع حرية العمل العسكري في سوريا".
وكان شويغو وصل إلى سوريا في 15 شباط لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط، بحسب بيان لوزارة الدفاع.
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" إن "إسرائيل تحاول تجنب أي تصريحات أو أفعال قد تزعج روسيا، لدرجة أنه طلب من كبار مسؤولي الدفاع عدم التعليق علنا على الوضع في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "مصدر القلق الرئيسي لمؤسسة الدفاع هو عرقلة العلاقات الإسرائيلية الروسية الحساسة بشأن سوريا، حيث الجيش الإسرائيلي يعمل بانتظام ضد القوات المدعومة من إيران".
وذكرت أنه "فيما يتعلق بالقوة العسكرية، يدرك مسؤولو الدفاع الإسرائيليون أن لروسيا اليد العليا، ولكن من وجهة نظر اقتصادية، قد ينهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب بعد تعرضه لعقوبات قاسية"، مبينة أنه "في ظل هذه الظروف، من المرجح أن يغير بوتين سياسته بشأن العمليات الإسرائيلية في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".
وأضافت: "محاولة لاستعادة مكانته، يمكن لبوتين أن يتحرك للحد من قدرة إسرائيل على العمل ضد الترسيخ الإيراني في إطار آلية تفادي التضارب بين إسرائيل وروسيا في سوريا"، لافتة إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يرجحون أن تقرر روسيا نقل أسلحة أكثر تقدما إلى سوريا ودول أخرى في المنطقة بهدف تحقيق عائدات من صفقات الأسلحة الكبيرة، مع خلق توازن جديد للرعب في مواجهة القوات العسكرية الغربية في منطقة الشرق الأوسط".
وأوضحت "هآرتس" أنه "بينما لم يطرأ أي تغيير على سياسة روسيا حتى الآن، يقول كبار المسؤولين إن ذلك قد يتغير في المستقبل القريب"، لافتة إلى أن "بيان موسكو حول تأكيدها بأنه لا تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، يمكن أن يكون علامة على تحول وشيك في نهج بوتين تجاه النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا".
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