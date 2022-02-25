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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرض على أوكرانيا تقديم مساعدات إنسانية

Lebanon 24
25-02-2022 | 11:00
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تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن وضع القتال في أوكرانيا وفي منطقة كييف بشكل خاص.

وبحسب أوفير جندلمان، المتحدث باسم بينيت للإعلام العربي، فإن بينيت عرض تقديم إسرائيل لأي مساعدات إنسانية، وأطلع زيلينسكي على الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الصدد.

كما أكد بينيت أمله في أن "يوضع حد للقتال بشكل سريع، كما والتمس التعبير عن تعاطفه مع الشعب الأوكراني في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها".
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