إصابة ناقلة ترفع علم مولدوفا وطاقمها روسي بقذيفة في البحر الأسود

تعرضت ناقلة للمواد الكيميائية السائلة ترفع علم مولدوفا وعلى متنها طاقم روسي لقصف مدفعي في المياه الدولية بالبحر الأسود، حسبما أوردت الوكالة البحرية المولدافية اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة في بيان أن إصابة سفينة Millennial Spirit بقذيفة أطلقتها جهة لم يتم تحديدها بعد، أسفرت عن نشوب حريق على متن الناقلة وتدمير المعدات وقوارب النجاة وغادرها أفراد الطاقم مرتدين سترات النجاة فقط.وأضاف البيان أن السفن المتواجدة بالقرب من مكان الحادث تقوم بعملية الإنقاذ.وذكرت الوكالة أن مشغل الناقلة هو شخص اعتباري من أوكرانيا.