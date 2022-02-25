

وصرح المجلس في بيان نشره على موقعه "قررت لجنة الوزراء اليوم حرمان روسيا من حق التمثيل في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية... تعليق (الحقوق) ليس تدبيرا نهائيا، ولكنه إجراء مؤقت، مما يترك قنوات التواصل مفتوح".

وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" في ستراسبورغ، اليوم الجمعة، أن بدء إجراءات تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا ينطبق على عملها أيضاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال المصدر: "تم تعليق حق تمثيل روسيا الاتحادية في مجلس أوروبا"، مضيفاً في الوقت نفسه و "في اللجنة الوزارية وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وغيرها من الهيئات". ورداً على سؤال توضيحي حول محكمة ستراسبورغ قال المصدر: "نعم" (أي وفي المحكمة أيضاً).

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا أطلقت إجراءً لتعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني. أعلن مجلس أوروبا تعليق عضوية روسيا في المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وصرح المجلس في بيان نشره على موقعه "قررت لجنة الوزراء اليوم حرمان روسيا من حق التمثيل في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية... تعليق (الحقوق) ليس تدبيرا نهائيا، ولكنه إجراء مؤقت، مما يترك قنوات التواصل مفتوح".وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" في ستراسبورغ، اليوم الجمعة، أن بدء إجراءات تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا ينطبق على عملها أيضاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.وقال المصدر: "تم تعليق حق تمثيل روسيا الاتحادية في مجلس أوروبا"، مضيفاً في الوقت نفسه و "في اللجنة الوزارية وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وغيرها من الهيئات". ورداً على سؤال توضيحي حول محكمة ستراسبورغ قال المصدر: "نعم" (أي وفي المحكمة أيضاً).وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا أطلقت إجراءً لتعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".