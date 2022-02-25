عربي-دولي

نائب أوكراني يكشف من أقنع زيلينسكي بطلب التفاوض مع روسيا

Lebanon 24
25-02-2022 | 15:00
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قال نائب البرلمان الأوكراني نيستور شوفريتش إن كتلة حزبه المعارضة في البرلمان أقنعت الرئيس فلاديمير زيلينسكي بضرورة التفاوض مع روسيا حول التزام أوكرانيا الحياد، مقابل ضمانات أمنية.
وحسب وكالة نوفوستي قال النائب عن حزب المعارضة "فصيل الحياة":"لقد تمكنت أنا ورفاقي من إقناع زيلينسكي بإطلاق مفاوضات مع روسيا من أهم نقاطها الحياد المحتمل لبلادنا مقابل ضمانات أمنية. وينبغي على أوكرانيا وروسيا البدء في الحديث. فلنأمل أن هذا الكابوس سينتهي في الأيام القادمة".
من جانب آخر قال النائب الأوكراني إيليا كيفا إن بلاده قد "خسرت هذه الحرب"، داعيا إلى تشكيل فريق تفاوضي لإيجاد حل وسط مع روسيا ومنع مواصلة المواجهة العسكرية.
وأضاف: "علينا اليوم تشكيل فريق تفاوضي ذي خبرات ومعارف ووزن في المجتمع كي يجلس إلى الطاولة  ويبحث عن حلول وسط، لأن الحرب لا جدوى منها وقد خسرناها، والدبابات الروسية دخلت كييف، ومواصلة الحرب تعني هلاك رجالنا".
المصدر: روسيا اليوم
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