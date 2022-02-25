عربي-دولي

عبد اللهيان: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء في المفاوضات

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:30
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد فيها أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات النووية.
وأشار عبد اللهيان إلى التطورات في أوكرانيا وتواجد مواطنين إيرانيين في هذا البلد، معربا عن أمله بحل الأزمة من خلال الطرق السياسة، مشيرا إلى أن طهران تحاول إعادة المواطنين الإيرانيين من أوكرانيا.
وأكد أن ضمان أمن المواطنين الإيرانيين في أوكرانيا يعتبر أولوية طهران الجادة وتتوقع توفير الظروف الملائمة لخروجهم الآمن.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن موسكو دعمت دائما مواقف إيران في فيينا ولديها تعاون جيد مع الإيرانيين في فيينا، مشددا على مواصلة هذا التعاون.
وبخصوص الأزمة الأوكرانية، انتقد وزير الخارجية الروسي نهج الدول الغربية ومواقفها.
وأكد أن روسيا تبذل مساعي جادة لحماية المواطنين في أوكرانيا والوافدين من الدول الأجنبية بمن فيهم الإيرانيون.
المصدر: روسيا اليوم
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