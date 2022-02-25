البابا فرنسيس يغرد بالروسية: "كل حرب هي استسلام مخز"

علق البابا فرنسيس، الجمعة، على الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرا أن "كل حرب هي استسلام مخز"، وذلك في تغريدة على تويتر ترجمت إلى لغات عدة بينها الروسية.وكتب البابا أن "كل حرب تترك العالم أسوأ مما كان عليه قبلها. فالحرب هي فشل السياسة والإنسانية، واستسلام مخز، وهزيمة ضد قوى الشر".ونشرت تغريدته باللغات المعتادة على حسابه، أي الإيطالية والبرتغالية والبولندية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية والألمانية والعربية، وأرفقت بوسمي "فلنصلّ معا" و"أوكرانيا".