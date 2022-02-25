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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين حوثيين في تعز

Lebanon 24
25-02-2022 | 15:54
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أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسحلين من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر تجدد المواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش، شنت هجوما على مواقع تمركز الحوثيين في مديرية صالة بالجبهة الشرقية لمدينة تعز".

واتهمت الدفاع اليمنية جماعة الحوثيين، بـ"قصف أحياء سكنية في مديرية صالة وأخرى شمال مدينة تعز، بقذائف المدفعية والدبابات، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بمنازل".

وفي المقابل، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة"، إن "امرأة وطفلين أصيبوا جراء قصف مرتزقة العدوان (في اشارة إلى الجيش اليمني) على وادي أمير بمديرية صالة شرق تعز".

وتأتي التطورات الميدانية في تعز، بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، يوم الجمعة الماضي، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" في منطقة الأحطوب في مديرية جبل حبشي غرب تعز، في محاولة لاستعادة مواقع سيطرت عليها القوات الحكومية، منتصف الشهر الجاري.
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