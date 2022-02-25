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تشديد الحراسة الأمنية على الموانئ الأوكرانية

Lebanon 24
25-02-2022 | 15:57
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال تشديد الحراسة الأمنية على جميع الموانئ الأوكرانية في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة في بلاده.

وقال شميغال في إحاطة إعلامية نشرها على "تيليغرام": "تقرر تشديد الحراسة الأمنية على الموانئ الأوكرانية، ومجلس الوزراء قرر رفع درجة الحراسة الأمنية إلى المستوى الثالث في الموانئ البحرية والنهرية الأوكرانية، والمرافق البحرية، والسفن التي لها الحق في الإبحار تحت العلم الأوكراني خلال فترة الحرب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومواقع الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.
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