ارتفاع حصيلة ضحايا حريق العبارة الإيطالية في اليونان

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي على متن عبارة إيطالية قبالة جزيرة كورفو اليونانية إلى ثمانية قتلى.وأعلن خفر السواحل اليونانيون الجمعة أن البحث لا يزال جاريا عن ثلاثة مفقودين.واندلع الحريق في السفينة يورو فيري أوليمبيا فجر 18 شباط الجاري قرب جزيرة كورفو بعيد مغادرتها مرفأ إيغومينيتسا اليوناني متجهة إلى مدينة بريندزي الإيطالية.وجرى إجلاء معظم الركاب في غضون ساعة، لكن بقي عدد من سائقي الشاحنات في عداد المفقودين.وتم العثور على الجثث الثماني في عنابر السفينة حيث أظهرت مشاهد بثتها محطات تلفزيونية هياكل شاحنات وسيارات متفحمة.ولا يزال ثلاثة سائقي شاحنات، هم بيلاروسي وبلغاري وروماني، في مستشفى كورفو يعانون صعوبات في التنفس بعدما تم إنقاذهم من العبارة المنكوبة.والناجون البالغ عددهم 281 شخصا، هم 230 راكبا و51 من أفراد الطاقم، علما أنه كان هناك أفغانيان غير مسجلين على قائمة الركاب ما يثير مخاوف من احتمال وجود مزيد من الركاب غير المسجلين على متن العبارة.