عربي-دولي

وزير الخارجية التونسي يلتقي القائم بأعمال سفارة روسيا في تونس

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:55
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استقبل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بمقر الوزارة يوم الجمعة القائم بأعمال سفارة روسيا لدى تونس فاديم بارابانوف.

وقالت الخارجية إن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة، كما حث عثمان الجرندي جميع الأطراف المعنية على تغليب الحوار والعمل على تسوية الخلافات بالطرق السلمية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

كما أكد على أهمية دور المجموعة الدولية في تهيئة الظروف الملائمة لحث جميع الأطراف على إيجاد تسوية سلمية للأزمة وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن الطرفين بحثا إمكانية اجلاء أفراد الجالية التونسية عبر الدول المجاورة بما فيها روسيا.
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