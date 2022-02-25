عربي-دولي

فوتشيتش: صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا لكنها لن تفرض عقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:03
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تدعم وحدة أراضي أوكرانيا لكنها لن تفرض عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وجاء في وثيقة تبناها مجلس الأمن القومي الصربي وتلاها فوتشيتش في خطابه إلى الشعب: "بالتوافق التام مع سياستها المبنية على الالتزام بقواعد القانون الدولي، تعرب صربيا عن دعمها الكامل والمبدئي لاحترام مبادئ السيادة الوطنية لأوكرانيا".

وتابع أن صربيا لدى نظرها في فرض العقوبات ضد أي دول وبينها روسيا، "سوف تسترشد بصون مصالحها الحيوية والاقتصادية والسياسية حصرا".

وأضاف أن "صربيا كدولة ذاقت في الماضي القريب طعم عقوبات الغرب، وتعتبر أن فرض عقوبات ضد أي دولة أو ممثليها أو جهاتها الاقتصادية لا يمثل في الوقت الحالي مصلحة حيوية واقتصادية وسياسية لها".

وأردف: "تحترم صربيا قواعد القانون الدولي ولا تتخلي عن ذلك لأنه السبيل الأمثل للدفاع عن بلاده ومصالحها ومبادئها. لكن صربيا في الوقت نفسه تفهم جيدا حاجاتها ولها بغض النظر عن رغبات الآخرين مصالحها الحيوية والقومية والحكومية".

وأقر فوتشيتش بأن موقف بلغراد هذا لن يرضي الجميع، لكنه اعتبر أن "القرار الذي اتخذه هو الأفضل لبلاده".

وأعرب الرئيس الصربي عن أسف صربيا العميق إزاء التطورات في شرق أوروبا، موضحا أن شعب بلاده يعتبر الروس والأوكرانيين "شعبا شقيقا".

تعليق تدريبات مشتركة مع جميع الشركاء الأجانب

كما أعلن فوتشيتش عن تجميد كل التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع شركاء بلاده الأجانب "انطلاقا من مبدأ حيادية صربيا العسكرية ونظرا للضغوط الرهيبة التي تتعرض صربيا لها". 

كما دعا إلى ضمان أمن جميع المواطنين الصرب المتواجدين في أوكرانيا وأن "على الأجهزة الحكومية منع مشاركة المتطوعين من مواطني صربيا في النزاع بشرق أوروبا ومعاقبة المخالفين".

وأكد فوتشيتش استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.
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