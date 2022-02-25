عربي-دولي

موسكو: سنجد مشترين للغاز الروسي بعد تعليق "السيل الشمالي 2"

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:07
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أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن موسكو ستجد مشترين لغازها الطبيعي بعد أن علقت ألمانيا ترخيص خط أنابيب "السيل الشمالي 2".

وقال في مقابلة مع بوابة "Euractiv" الإخبارية: "الطاقة مجال درجة الاعتماد المتبادل فيه بين روسيا والاتحاد الأوروبي كبيرة".

وأضاف: "لم يقل أحد من الحكومة الألمانية أن المشروع قد انتهى، لقد تم تعليقه فقط"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يطلق عليه حاليا (الجمال النائم)، ولكن من سيتضرر من القرار الحالي؟".

وأوضح أن "هناك زعماء من خارج الاتحاد الأوروبي توقعوا خلال جولات العقوبات السابقة تمزق الاقتصاد الروسي إربا إربا.. سننجو، ونحن قادرون على حساب المخاطر والتعامل مع عواقب أي عقوبات محتملة، ولها تأثير مرتد، وغالبا ما تصيب من يفرضونها".

وتابع: "ليس بسبب العقوبات المضادة، ولكن لأنه في هذا العالم المترابط للغاية، وفي هذا الاقتصاد العالمي، سوف يرون".

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين الماضي أن الحكومة الألمانية ستعلق التصديق على مشروع "السيل الشمالي 2"، عقب اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ويتكون خط أنابيب الغاز من سلسلتين تبلغ طاقتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب سنويا، حيث يمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
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