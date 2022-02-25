سفارة القاهرة لدى كييف تصدر تحذيرا للمصريين في أوكرانيا

أهابت السفارة المصرية لدى كييف بالمصريين في أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة وعدم التحرك من المدن لأن "الطرق أصبحت غير آمنة" في ظل الوضع المتوتر هناك ضمانا لسلامتهم.



وتواصل السفارة المصرية على مدار الساعة متابعة أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل التطورات المتسارعة على المشهد الأوكراني، كما تنشر عبر "فيسبوك" أولا بأول الإرشادات الواجب اتباعها.