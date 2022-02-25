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دونيتسك: ارتفاع أعداد الجنود الأوكرانيين الذين يعلنون استسلامهم

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:47
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أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين إلى أن عدد الجنود الأوكرانيين الذين يستسلمون طواعية آخذ في الازدياد.

وقال: "لقد اتخذوا القرار الصحيح بإلقاء أسلحتهم، وعدم إطلاق النار على سكان دونباس".

وقال بوشلين إن كل من يوقّع من الأسرى على عدم المشاركة في الأعمال العدائية سيكون قادرا على العودة إلى مناطقهم وذويهم".
 
وألقى العديد من الجنود الأوكران أسلحتهم وقام ممثلو القوات الشعبية بتقديم الإسعافات الأولية لهم وإطعامهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم، كما تم نقل الجنود الأسرى المصابين بإصابات بالغة إلى المستشفيات للعلاج.
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