دونيتسك: ارتفاع أعداد الجنود الأوكرانيين الذين يعلنون استسلامهم

أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين إلى أن عدد الجنود الأوكرانيين الذين يستسلمون طواعية آخذ في الازدياد.وقال: "لقد اتخذوا القرار الصحيح بإلقاء أسلحتهم، وعدم إطلاق النار على سكان دونباس".وقال بوشلين إن كل من يوقّع من الأسرى على عدم المشاركة في الأعمال العدائية سيكون قادرا على العودة إلى مناطقهم وذويهم".