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الدفاع الروسية: العسكريون الروس يدخلون مدينة ميليتوبول الأوكرانية

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:50
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف مساء الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إنه "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوفسكويه الأوكرانية مساء 25 شباط، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها دمرت 211 موقعا عسكريا أوكرانيا، بما فيها مراكز قيادة ومحطات رادار، وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت صباح الخميس 24 شباط الجاري.
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