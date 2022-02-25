15
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
العثور على جثة مجهولة الهوية شمالي بغداد
Lebanon 24
25-02-2022
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مصدر أمني عراقي عثور قوة أمنية على جثة رجل مجهولة الهوية في متنزه بأحد أحياء العاصمة بغداد.
وقال، إن "قوة تابعة لوزارة الداخلية عثرت على جثة مجهولة الهوية موجودة داخل غرفة إسمنتية ضمن متنزه سريع قناة الجيش شمالي بغداد".
وأضاف، أن "الجثة تعود لرجل في العقد الرابع من العمر وفي رأسه أثار إطلاق نار".
وأشار المصدر، إلى أن خبراء الأدلة الجنائية أكدوا أن "الجثة متروكة منذ عدة أيام".
تابع
الأكثر قراءة
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
02:30 | 2022-02-25
25/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
14:28 | 2022-02-25
25/02/2022 02:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
11:40 | 2022-02-25
25/02/2022 11:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
10:46 | 2022-02-25
25/02/2022 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
14:43 | 2022-02-25
25/02/2022 02:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2022-02-26
دولة جديدة تدخل على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
01:48 | 2022-02-26
رئيس أوكرانيا من وسط كييف: لن نلقي السلاح (فيديو)
01:30 | 2022-02-26
مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا
01:00 | 2022-02-26
هذا أكثر ما يخشاه الغرب من روسيا
00:35 | 2022-02-26
تضمّ 40 ألف جندي... ما هي "قوات الرد" التي قرر "الناتو" نشرها لأول مرة في تاريخه؟
00:30 | 2022-02-26
الصين: مخاوف روسيا الأمنية مشروعة
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 09:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact