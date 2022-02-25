عربي-دولي

العثور على جثة مجهولة الهوية شمالي بغداد

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:53
A-
A+
Doc-P-923231-637814301019637468.jpg
Doc-P-923231-637814301019637468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مصدر أمني عراقي عثور قوة أمنية على جثة رجل مجهولة الهوية في متنزه بأحد أحياء العاصمة بغداد.

وقال، إن "قوة تابعة لوزارة الداخلية عثرت على جثة مجهولة الهوية موجودة داخل غرفة إسمنتية ضمن متنزه سريع قناة الجيش شمالي بغداد".

وأضاف، أن "الجثة تعود لرجل في العقد الرابع من العمر وفي رأسه أثار إطلاق نار".

وأشار المصدر، إلى أن خبراء الأدلة الجنائية أكدوا أن "الجثة متروكة منذ عدة أيام".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-02-26
01:48 | 2022-02-26
01:30 | 2022-02-26
01:00 | 2022-02-26
00:35 | 2022-02-26
00:30 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website