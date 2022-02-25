العثور على جثة مجهولة الهوية شمالي بغداد

أكد مصدر أمني عراقي عثور قوة أمنية على جثة رجل مجهولة الهوية في متنزه بأحد أحياء العاصمة بغداد.وقال، إن "قوة تابعة لوزارة الداخلية عثرت على جثة مجهولة الهوية موجودة داخل غرفة إسمنتية ضمن متنزه سريع قناة الجيش شمالي بغداد".وأضاف، أن "الجثة تعود لرجل في العقد الرابع من العمر وفي رأسه أثار إطلاق نار".وأشار المصدر، إلى أن خبراء الأدلة الجنائية أكدوا أن "الجثة متروكة منذ عدة أيام".