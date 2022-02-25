أبخازيا تعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

وقع رئيس أبخازيا أصلان بجانيا مرسومين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.وكلف رئيس أبخازيا حكومة البلاد بإعداد مشروعي المعاهدتين حول الصداقة والتعاضد مع دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإقامة العلاقات الدبلوماسية معهما.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومين بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك العشبيتين يوم الاثنين 21 شباط الجاري.وكانت أبخازيا قد أعربت عن تأييدها لقرار الرئيس الروسي، حيث وصفه رئيس أبخازيا بأنه "قرار عادل".