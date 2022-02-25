15
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الأمم المتحدة: سوريا بين أكثر 10 دول في انعدام الأمن الغذائي
Lebanon 24
25-02-2022
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جويس مسويا إن سوريا باتت تصنف الآن بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم.
وأضافت المسؤولة الأممية خلال جلسة لمجلس الأمن أن 12 مليون شخص في سوريا يعانون "من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء"، وأن مزيدا من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الأزمة في البلاد عام 2011.
وأشارت مسويا إلى تقرير أعلن عنه أمس وأظهر أن 14.6 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 9 في المئة، مقارنة مع عام 2021 وبنسبة 32 في المئة، مقارنة مع عام 2020.
وأضافت مسويا أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاها هابطا على نحو أكبر، ويتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، "كما يعاني الشعب الجوع"، وذكرت أن تكلفة إطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد بالمواد الأساسية فقط في سوريا تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي.
وقالت إن الأسر السورية تنفق الآن في المتوسط 50 بالمائة أكثر مما تتقاضى من أموال، ما يعني اقتراض المال من أجل تدبير أمورها. وقد أدى هذا إلى "خيارات لا تحتمل" بما فيها تسرب الأطفال، لاسيما الفتيات، من التعليم، وزيادة زواج الأطفال.
وحثت المسؤولة الأممية المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.
تابع
الأكثر قراءة
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
02:30 | 2022-02-25
25/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
14:28 | 2022-02-25
25/02/2022 02:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
11:40 | 2022-02-25
25/02/2022 11:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
10:46 | 2022-02-25
25/02/2022 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
14:43 | 2022-02-25
25/02/2022 02:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2022-02-26
دولة جديدة تدخل على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
01:48 | 2022-02-26
رئيس أوكرانيا من وسط كييف: لن نلقي السلاح (فيديو)
01:30 | 2022-02-26
مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا
01:00 | 2022-02-26
هذا أكثر ما يخشاه الغرب من روسيا
00:35 | 2022-02-26
تضمّ 40 ألف جندي... ما هي "قوات الرد" التي قرر "الناتو" نشرها لأول مرة في تاريخه؟
00:30 | 2022-02-26
الصين: مخاوف روسيا الأمنية مشروعة
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 09:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact