إحتدام المعارك حول كييف... وسماع دوي انفجارات كثيفة

أفادت "سكاي نيوز" عن سماع أصوات انفجارات كثيفة ومتواصلة في عدد من أحياء كييف ومحيطها، في مؤشر على احتدام المعارك حول المدينة.ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إنه تم سماع دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.وأضافت الوكالة أن الأصوات قادمة من جهة غير محددة على مسافة بعيدة من وسط المدينة.وقالت القوات الأوكرانية إنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.وقال الجيش الأوكراني في منشور على فيسبوك، السبت، إن قوات روسية هاجمت قاعدة عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، لكن قواته تمكنت من صد الهجوم.وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن الجنود الروس يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.