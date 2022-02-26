عربي-دولي

"بلومبرغ": البيت الأبيض طلب 6.4 مليار دولار "للأزمة الأوكرانية"

Lebanon 24
26-02-2022 | 00:00
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
المصدر: روسيا اليوم
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