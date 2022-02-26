عربي-دولي

الصين: مخاوف روسيا الأمنية مشروعة

Lebanon 24
26-02-2022 | 00:30
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قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي امتنع عن التصويت على قرار يدين العملية الروسية في أوكرانيا، إن المخاوف الأمنية الروسية، عقلانية ومشروعة.

وأضاف: "أود أن أؤكد أن مشكلة أوكرانيا لم تظهر اليوم. والوضع الحالي لم يظهر فجأة. إنه نتيجة مزيج من عدد من العوامل على مدى فترة طويلة من الزمن".

وأكد أن الصين تؤيد مفهوم الأمن الشامل والمشترك، وأنه لا يمكن ضمان أمن دولة ما من خلال تقويض أمن الدول الأخرى. وقال: "على خلفية خمس موجات لتوسع الناتو، يجب إيلاء الاهتمام لتطلعات روسيا الأمنية المعقولة وتلبيتها بشكل مناسب".

وأشار إلى أن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الغرب والشرق، وليس قلعة أمامية للمواجهة بين القوى الكبرى.

ودعا كل الأطراف ذات العلاقة، إلى ضبط النفس وتقليل التوتر، وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. ونوه بأن حل الأزمة الأوكرانية يتطلب التخلي عن عقلية الحرب الباردة.
المصدر: روسيا اليوم
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