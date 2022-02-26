مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا

أعلن المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات مع روسيا.وقال كيسليتسا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخاطبا المندوب الروسي فاسيلي نيبينزا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات".كما شدد على أن بلاده لن تستسلم حتى لو تم احتلال أجزاء جديدة من أراضيها.وأضاف: "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وهذا الأمر كان يجب أن يتم قبل ثماني سنوات.. نحث شركاءنا على أن يحذوا حذونا".