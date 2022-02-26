عربي-دولي

مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا

Lebanon 24
26-02-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-923332-637814547490657934.jpg
Doc-P-923332-637814547490657934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات مع روسيا.

وقال كيسليتسا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخاطبا المندوب الروسي فاسيلي نيبينزا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات".

كما شدد على أن بلاده لن تستسلم حتى لو تم احتلال أجزاء جديدة من أراضيها.

وأضاف: "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وهذا الأمر كان يجب أن يتم قبل ثماني سنوات.. نحث شركاءنا على أن يحذوا حذونا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-02-26
01:48 | 2022-02-26
01:00 | 2022-02-26
00:35 | 2022-02-26
00:30 | 2022-02-26
00:00 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website