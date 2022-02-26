دولة جديدة تدخل على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

عرضت هنغاريا مساء الجمعة استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في بودابست.وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إنه اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وبمدير إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك.وأوضح في فيديو عبر "فيسبوك": "اقترحت عليهما إجراء محادثات في بودابست. (إنه) مكان آمن" للوفدين، مضيفاً "شكرا لي العرض وقالا إنهما سيدرسانه".وتابع "نأمل في التوصل الى اتفاق لبدء المحادثات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".