تضمّ 40 ألف جندي... ما هي "قوات الرد" التي قرر "الناتو" نشرها لأول مرة في تاريخه؟

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنّ التحالف بدأ بنشر عناصر من "قوة الرد" التابعة له بهدف تعزيز قدراته الدفاعية والاستعداد للردّ سريعاً على أيّ تطوّر بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فجر الخميس.وأوضح للصحافيين عقب قمة افتراضية عقدها الحلف: "نحن ننشر للمرة الأولى قوة الرد الدفاعي الجماعي لتجنّب أيّ توسّع (للنزاع) إلى أراضي الحلف".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن "الرد هو تعزيز قدرات الحلفاء على الردع والدفاع. وقد قام الحلف بتفعيل خططه الدفاعية الخميس ونشر عناصر من قوة الرد التابعة له".