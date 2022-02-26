عربي-دولي

تضمّ 40 ألف جندي... ما هي "قوات الرد" التي قرر "الناتو" نشرها لأول مرة في تاريخه؟

Lebanon 24
26-02-2022 | 00:35
A-
A+
Doc-P-923357-637814579335765559.jpg
Doc-P-923357-637814579335765559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنّ التحالف بدأ بنشر عناصر من "قوة الرد" التابعة له بهدف تعزيز قدراته الدفاعية والاستعداد للردّ سريعاً على أيّ تطوّر بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فجر الخميس.

وأوضح للصحافيين عقب قمة افتراضية عقدها الحلف: "نحن ننشر للمرة الأولى قوة الرد الدفاعي الجماعي لتجنّب أيّ توسّع (للنزاع) إلى أراضي الحلف".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن "الرد هو تعزيز قدرات الحلفاء على الردع والدفاع. وقد قام الحلف بتفعيل خططه الدفاعية الخميس ونشر عناصر من قوة الرد التابعة له".
 
وتضم القوة 40 ألف جندي ومحورها قوة العمليات المشتركة VJTF المكونة من 8000 مقاتل بقيادة فرنسا حاليًا. وتضم لواء متعدد الجنسيات وكتائب مدعومة بوحدات جوية وبحرية وقوات خاصة.

ويقول الأطلسي إن بعض الوحدات قد تكون جاهزة للتحرك في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحرك فيها الحلف "قوات الرد" التي تتميز بمرونة و"بمصداقية قتالية يمكن استخدامها بطرق متعددة"، بحسب الأمين العام للحلف ستولتنبرغ.
المصدر: الحدث
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-02-26
01:48 | 2022-02-26
01:30 | 2022-02-26
01:00 | 2022-02-26
00:30 | 2022-02-26
00:00 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website