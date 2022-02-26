إقتصاد

كيف سيؤثر الصراع الروسي - الأوكراني على المصارف الدولية؟

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
26-02-2022 | 02:45
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تناقش المصارف الدولية علنًا كيفية الحد من تأثير الأعمال التجارية للغزو الروسي لأوكرانيا. أما في السر، فهم يناقشون فرص نشوب صراع نووي.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" العالمية، "ها هو العالم المصرفي ينزلق، تماماً كغيره، إلى منطقة مجهولة مع اندلاع هذا الصراع. بعد أشهر من التحذيرات والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة، ترك مشهد الدبابات الروسية وهي تعبر الحدود الأوكرانية المصرفيين في حالة تخبط. كانت شركات مثل Deutsche Bank AG و Commerzbank AG حريصة على القول يوم الخميس إن الكشف المالي المباشر من قبل روسيا قد "تم احتوائه بشكل جيد" و"يمكن التحكم فيه". لديهم وجهة نظر: فقط Societe Generale SA الفرنسية و Unicredit SpA الإيطالية و Raiffeisen Bank International AG النمساوي لديهم تواجد دائم في روسيا".
 
وتابعت الوكالة، "لكن التكاليف غير المباشرة للوابل الجديد من العقوبات التي أطلقها البيت الأبيض وبروكسل و 10 داونينج ستريت (مقر رئاسة الحكومة البريطانية) يصعب تحديدها من حيث الكمية. تراجعت أسهم المصارف الأوروبية، وهو أكبر تراجع منذ بداية "الوباء" يوم الخميس حيث قام المستثمرون بتقييم المخاطر على الاقتصاد الأوسع وعلى عمليات التداول والثروة الخاصة في صناعة التمويل. قال محام يعمل مع العديد من المؤسسات المالية الكبيرة، إن المصارف شرعت برسم خرائط عاجلة لمحاولة معرفة حجم تأثرها التجاري مقارنة بنظرائها المدعومين بأموال روسية. تحركت UBS Group AG بسرعة للحد من تعرضها للأصول الروسية يوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض العملاء الأغنياء، الذين يستخدمون السندات الروسية كضمانة، إلى إجراء مكالمات هامشية في هذا الخصوص".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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