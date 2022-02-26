لماذا تريد روسيا الاستيلاء على تشيرنوبيل؟

دقت أجراس الإنذار في الغرب عندما استولت القوات الروسية على محطة الطاقة التي خرجت من الخدمة وذلك في الساعات الأولى من غزوها لأوكرانيا يوم الخميس. ما الهدف وراء استيلاء روسيا على أرض قاحلة "مشعة" كأحد أهدافها الأولى في أوكرانيا؟



بحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "في حين أن الإجابة الكاملة قد لا تكون معروفة إلا لكبار المسؤولين في موسكو، إلا أن الموقع في تشيرنوبيل يقع على طول أحد أكثر الطرق المباشرة المؤدية إلى العاصمة الأوكرانية كييف . وقال الجنرال المتقاعد بن هودجز، القائد العام السابق للجيش الأميركي في أوروبا، في إحدى المقابلات: "المكان مهم وذلك بسبب موقعه. إذا كانت القوات الروسية تهاجم كييف من الشمال، فإن تشيرنوبيل ستكون حينئذ بمثابة عقبة، تقريباً". تقع تشيرنوبيل على بعد أقل من 10 أميال من حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء (بيلاروس)، والأخيرة حليف لروسيا حيث تحشد موسكو قواتها على الأراضي البيلاروسية استعدادًا للهجوم. من هناك، تشكل ضربة مباشرة نسبيًا على بعد حوالي 80 ميلاً جنوب كييف. قد يكون الطريق من بيلاروس إلى كييف عبر تشيرنوبيل جذابًا بشكل خاص للمخططين العسكريين الروس لأنه سيسمح لهم بعبور نهر دنيبر في بيلاروس، متجنبين بذلك عبورًا محفوفًا بالمخاطر للنهر الرئيسي، الذي يقسم أوكرانيا، خلف خطوط العدو".

وتابعت الشبكة، "قالت إيفلين فاركاس، وهي نائبة مساعد وزير الدفاع لروسيا وأوكرانيا وأوراسيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: "استحوذوا على هذا الموقع لأنهم يريدون السيطرة على الدولة المنكوبة بأكملها. يريدون تطويق العاصمة". وتحيط بالمفاعل المدمر في تشيرنوبيل ومدينة بريبيات القريبة المهجورة "منطقة الحظر" الكبيرة، حيث أمضى العمال سنوات في تفكيك محطة الطاقة السابقة بعناية وتنظيف الحطام المشع. بعد انفجار عام 1986، انجرفت سحابة مشعة عبر معظم أنحاء أوروبا. انخفض النشاط الإشعاعي للمنطقة المحيطة بالمصنع في العقود التي تلت الكارثة، ووجدت الدراسات ازدهار أعداد الحيوانات البرية في منطقة "الحظر"، على الرغم من التلوث في التربة، وفقًا للجمعية النووية العالمية. قد يؤدي القتال الأخير في المنطقة هذا الأسبوع إلى إثارة التربة الملوثة وغيرها من الحطام، مما يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث آثار بيئية ضارة يمكن أن تنتشر إلى أبعد من الأراضي".

وأضافت الشبكة، "قالت فاركاس إنه حتى لو لم يكن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصلحة في المحطة التي تم إيقاف تشغيلها، فإن موسكو سترغب في تأمين المنشأة، لا سيما مع احتمال اندلاع قتال طويل الأمد مع المتمردين الأوكرانيين إذا شرعت روسيا في احتلال البلاد. وأضافت: "إنهم بالتأكيد لا يريدون مواد نووية سائبة. إنهم على دراية بحجم الخطر الموجود هناك". وبنى الاتحاد السوفيتي مصنع تشيرنوبيل عندما سيطر على أوكرانيا، ويرى الكثيرون أن كارثة عام 1986 هناك كانت عاملاً مساهماً في سقوط القوة العظمى السابقة بعد سنوات قليلة. كانت الكارثة موضوع مراجعة تاريخية في العقود منذ ذلك الحين حيث حاول بوتين وحلفاؤه إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي بمنحى أكثر إيجابية. واستمرت المفاعلات غير التالفة في المحطة في إنتاج الطاقة لأوكرانيا حتى عام 2000، عندما تم إغلاق المحطة نهائيًا. قال أحد المساعدين في الكونغرس: "إنها قطعة عقارية غير مجدية. ولكن إذا كنت تريد الإستيلاء على كييف بسرعة، فيجب أن تمر عبر تشيرنوبيل"."