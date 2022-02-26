الحرب الروسية الأوكرانية: الشرق الأوسط سيتأثر حتما!

واورد الموقع جردة بتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط.الطاقةوبحسب الموقع، "شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وقطر، أحد المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، ارتفاعًا في الطلب على إمدادات الطاقة مع تصاعد التوترات في أوروبا الشرقية - وقد أدى الغزو إلى رفع مستوى الطلب. وارتفعت أسعار الطاقة يوم الخميس حيث قفز النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل وارتفع معيار رئيسي للغاز الطبيعي لشمال غرب أوروبا بنسبة 30 في المائة. وكان المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا يأملون في أن تتمكن قطر من إعادة توجيه بعض صادرات الغاز إلى أوروبا لتخفيف ضغوط الطاقة. كما وحث آخرون السعودية على ضخ النفط الخام بشكل أسرع وزيادة طاقتها الإنتاجية. لكن وزير الطاقة القطري حذر من أنه لا يمكن لأي دولة استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالغاز الطبيعي المسال. ولم تُبد المملكة العربية السعودية، العضو في تحالف أوبك + للدول المنتجة للنفط، أي اهتمام بضخ المزيد من النفط. وقالت كارين يونغ من معهد الشرق الأوسط لوكالة "فرانس برس" إن هذه قد تكون فرصة لكلا البلدين ومنتجي الطاقة الخليجيين الآخرين لتسليط الضوء على مدى أهميتهم لأوروبا والولايات المتحدة".العقوباتوبحسب الموقع، "ستلتزم الشركات الشرق أوسطية العاملة في الأسواق الأميركية والبريطانية والأوروبية بالعقوبات التي تم فرضها على روسيا هذا الأسبوع - وحتى العقوبات الأكثر صرامة والتي لم تصدر بعد. إذا تم استهداف المصارف الحكومية الروسية الكبيرة، فقد يكون التأثير كبيرًا. في غضون ذلك، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من أن العقوبات الأميركية ضد روسيا قد تضر بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا حيث تنسق العمليات مع موسكو. روسيا حتى الآن لم تقف في طريقهم. لكن هذا قد يتغير الآن وقد انحازت إسرائيل إلى جانب حلفائها الأميركيين في إدانة الغزو الروسي".القمحوتابع الموقع، "توفر أوكرانيا وروسيا الكثير من القمح في العالم، ومن المرجح أن تتأثر دول الشرق الأوسط بارتفاع الأسعار إذا تعطلت الإمدادات. وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، فمن المحتمل أن تتأثر مصر بشدة. إستوردت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا من حيث عدد السكان 12.5 مليون طن من القمح في 2020-2021، مع ما يقرب من 85 في المائة من روسيا وأوكرانيا. قال هشام أبو الدهب، عضو قسم الحبوب في غرفة القاهرة التجارية، للموقع: "ستتأثر مصر بشدة في حالة اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتأتي معظم وارداتنا من القمح من هذين البلدين". ومن المتوقع أيضًا أن تتأثر الجزائر وتونس وليبيا، التي تعد أيضًا من كبار مستوردي القمح".البوسفور والبحر الأسودوبحسب الموقع، "سيكون للحرب تداعيات على البحر الأسود أيضًا. في أقرب وقت، قد يؤثر ذلك على ما سيُسمح للسفن بنقله بين البحر والبحر الأبيض المتوسط. بموجب اتفاقية عام 1936، تسيطر تركيا على مضيق البوسفور وداردينيل الذي يجب أن تمر السفن من خلاله للتنقل بين البحرين. كما تمنح الاتفاقية تركيا سلطة إغلاق المضائق أمام كل السفن الحربية الأجنبية في زمن الحرب. بعد ساعات من شن روسيا هجمات على أوكرانيا يوم الخميس، طلبت كييف من تركيا إغلاق المضيق في وجه السفن الروسية. حتى الآن، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستفعل كل ما هو ضروري كحليف للناتو في حالة الغزو الروسي، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يشمل منع مرور سفنها الحربية".السياحةوبحسب الموقع، "قد تؤدي الحرب المتصاعدة إلى تجفيف عائدات السياحة وإلغاء الرحلات المباشرة لبعض أشهر المواقع السياحية الروسية في الشرق الأوسط. بدأت المنتجعات الشاطئية التركية والمصرية لتوها في جذب حمامات الشمس الروسية مرة أخرى. في حزيران الماضي، بعد يوم من قيام موسكو بإلغاء قيود الرحلات الجوية المتعلقة بوباء كوفيد-19، وصلت 44 طائرة من السائحين الروس إلى مدينة أنطاليا الساحلية. كما بدأت منتجعات البحر الأحمر في مصر باستضافة السياح الروس مرة أخرى العام الماضي عندما استؤنفت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة. كما وتجني دبي أيضًا أموالًا كبيرة من السياح الروس، فقد زار ما لا يقل عن 374000 منهم المدينة في عام 2021".الطلابوتابع الموقع، "تعتبر أوكرانيا موطنا لآلاف الطلاب من كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان الكثير منهم ينتظرون عمليات الإجلاء عندما بدأ الغزو الروسي يوم الخميس. فالمغرب يملك ثاني أكبر مجموعة طلابية أجنبية في أوكرانيا، مع 8000 طالب، وفقا لوزارة التعليم الأوكرانية. كما ويوجد 3500 طالب مصري هناك في حين أن عددًا كبيرًا من الطلاب من لبنان والعراق وفلسطين يدرسون أيضًا في الجامعات الأوكرانية. قبل تصاعد النزاع، نظمت العائلات التي لديها طلاب في أوكرانيا احتجاجات في مصر والمغرب ولبنان، داعية حكوماتهم إلى إعادة أقاربهم إلى أوطانهم".ليبياوبحسب الموقع، "دولة أخرى من المحتمل أن تشعر بهزات الحرب في الشرق هي ليبيا. يدعم الغرب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بينما تدعم روسيا القائد الشرقي للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. لعب المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر دورًا رائدًا في القتال في البلاد في السنوات الأخيرة. وأُلغيت الانتخابات في ليبيا في كانون الأول وسط خلافات متعددة، مما ترك عملية السلام المدعومة دوليًا في حالة من الفوضى ومصير الحكومة المؤقتة في البلاد موضع شك. مع وجود خلافات بين روسيا وجزء كبير من الغرب الآن بشأن أوكرانيا ، فمن المرجح أن يصبح التعاون للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا أقل أهمية".