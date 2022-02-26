عربي-دولي

روسيا تُطلق الصاروخ "الاكثر فتكا" على أوكرانيا... ما هو؟

Lebanon 24
26-02-2022 | 04:04
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أطلق الجيش الروسي عددا من الصواريخ من طراز "كاليبر" من قطع بحرية في البحر الأسود تجاه سواحل أوكرانيا ومناطق أخرى في شمالها، في إطار عملية غزوها.

وذكر الجيش الأوكراني إن المناطق القريبة من سومي وبولتافا وماريبول تعرضت لضربات بصواريخ "كاليبر" التي أطلقت من البحر الأسود، وفق "رويترز".

ومن بين هذه المناطق، تحظى ماريبول بأهمية استراتيجية لكونها تحتضن ميناءً رئيسا يطل على بحر آزوف المتفرع من البحر الأسود وتصدر عن طريقه كميات ضخمة من القمح والصلب لدول العالم.


و "كاليبر" من الصواريخ المجنحة التي تطلق من السفن، وتستطيع إصابة أهداف على بعد يتراوح من 1500-2500 كيلومتر، وتطير بنفس سرعة الطائرات (حوالى 900 كيلومتر في الساعة).

وكانت روسيا استخدمت هذا النوع من الصواريخ خلال تدخلها العسكري في سوريا الذي بدأ عام 2015.

وينظر له على أنه أكثر أسلحة الجيش الروسي فتكا، نظرا لقدرته التدميرية العالية، إذ يحمل رأسا حربيا يزن نصف طن من المتفجرات.
المصدر: سكاي نيوز
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