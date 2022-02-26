مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس مهربة في هذا المطار (صور)





مصر.. ضبط مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس مهربة في مطار القاهرة (صور)إحباط محاولة تهريب أقراص ترامادول مخدرة في مطار القاهرة

وقالت إدارة الجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم (714) توجه راكب مصري إلى الصالة الحمراء محاولا خداع رجال الجمارك طالبا سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على أمتعته التجاريه المقر عنها نظرا لظروف خاصة به وبمراجعة جواز سفره تلاحظ كثرة سفر الراكب وتردده. أعلنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي إحباط محاولة لتهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس بين ملابس راكب بمطار القاهرة.مصر.. ضبط مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس مهربة في مطار القاهرة (صور)إحباط محاولة تهريب أقراص ترامادول مخدرة في مطار القاهرةوقالت إدارة الجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم (714) توجه راكب مصري إلى الصالة الحمراء محاولا خداع رجال الجمارك طالبا سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على أمتعته التجاريه المقر عنها نظرا لظروف خاصة به وبمراجعة جواز سفره تلاحظ كثرة سفر الراكب وتردده.

وتم التكليف بتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود شهادات الضمان (الجراندي) الخاصة بالمجوهرات و2 حلق من الذهب الأبيض المرصع بفصوص من الألماس بوزن قائم 9 قيراط طبقا لشهادات الضمان مخبأة بين طيات الملابس كما تبين وجود فاتورة شراء (كوليه حريمي) بتفتيشه ذاتيا تبين أنه يرتدي الكوليه الحريمي المرصع بفصوص الألماس حول عنقه بوزن 18 غرام .



وقرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.