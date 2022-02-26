وسط الحرب. زوجان يسافران من أستراليا إلى أوكرانيا لهذا السبب!

خاطر زوجان من أستراليا بحياتهما وسافرا إلى أوكرانيا، التي دخلت في حالة حرب إثر الغزو الروسي، في وقت كان الجميع يفرون منها.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الزوجان سافرا إلى أوكرانيا التي تمزقها الحرب، من أجل إحضار طفلتهما التي أنجباها عن طريقأم بديلة تعيش في مدينة أوديسا، التي تتعرض للقصف حاليا.وكان الزوجان كيفن وجيسكا فان نوتن تلقيا خبرا عن ولادة ابنتهما ألابا قبل 10 أسابيع من الموعد المحدد، الثلاثاء الماضي.واتجها إلى بولندا ومن هناك أكلما الطريق إلى أوكرانيا عبر السيارة إلى حدود مولدوفا ثم الحدود الأوكرانية.وفي الأثناء، كانت الحرب قد اندلعت وبدأ الناس يفرون من أوكرانيا.وذهب الاثنان إلى أوكرانيا، رغم تحذير السفر الذي أطلقته الحكومة الأسترالية لرعاياها بشأن السفر إلى تلك الدولة.وقالت الزوجة إنها تلقت اتصالا من وزارة الخارجية لمنعها من الذهاب، لكن ردها كان بأنها حسمت أمرها وقررت السفر.