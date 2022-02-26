أصبح حديث العالم... جندي فجر نفسه مع جسر لمنع القوات الروسية من التقدم





ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ما وصفته بالتضحية التي قدمها فيتالي سكاكون فولوديميروفيتش في منشور على صفحة الوكالة على فيسبوك.



وأشادت الرسالة بـ "العمل البطولي" الذي قام به فولوديميروفيتش، والذي قيل إنه منع الدبابات الروسية من عبور جسر في مدينة هينيشيسك في منطقة خيرسون جنوب البلاد. أشاد الجيش الأوكراني، الجمعة، بما وصفه بـ "بسالة" جندي فجر نفسه مع جسر لمنع القوات الروسية من التقدم أكثر إلى بلاده، وباتت قصته حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأوكرانية.ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ما وصفته بالتضحية التي قدمها فيتالي سكاكون فولوديميروفيتش في منشور على صفحة الوكالة على فيسبوك.وأشادت الرسالة بـ "العمل البطولي" الذي قام به فولوديميروفيتش، والذي قيل إنه منع الدبابات الروسية من عبور جسر في مدينة هينيشيسك في منطقة خيرسون جنوب البلاد.





وبدأت الهجمات بالصواريخ التي أصابت مواقع بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، بينما قيل إن مدفعية بعيدة المدى أطلقت على مدينة خاركيف، ثم وسعت القوات الروسية عمليتها العسكرية من ثلاث جهات، وتم الإبلاغ عن انفجارات في كييف في وقت مبكر من الجمعة.



وانتقل الجيش الروسي في النهاية إلى خيرسون، لكن ما قام به فولوديميروفيتش أبطأ القوات الروسية بما يكفي لكي "ينتقل الجنود الأوكرانيون وينظمون الدفاع" وفقًا لرسالة فيسبوك.



وأضاف المنشور أنه سيتم تكريم فولوديميروفيتش بعد وفاته بجائزة تقديراً لتضحيته. وتعتبر المنطقة واحدة من العديد من المناطق في أوكرانيا حيث تقاتل فيها القوات الأوكرانية القوات الروسية منذ أن بدأت روسيا الضربات العسكرية في وقت مبكر من صباح الخميس.وبدأت الهجمات بالصواريخ التي أصابت مواقع بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، بينما قيل إن مدفعية بعيدة المدى أطلقت على مدينة خاركيف، ثم وسعت القوات الروسية عمليتها العسكرية من ثلاث جهات، وتم الإبلاغ عن انفجارات في كييف في وقت مبكر من الجمعة.وانتقل الجيش الروسي في النهاية إلى خيرسون، لكن ما قام به فولوديميروفيتش أبطأ القوات الروسية بما يكفي لكي "ينتقل الجنود الأوكرانيون وينظمون الدفاع" وفقًا لرسالة فيسبوك.وأضاف المنشور أنه سيتم تكريم فولوديميروفيتش بعد وفاته بجائزة تقديراً لتضحيته.