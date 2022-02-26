نزيف الحرب الأوكرانية.. فرار مئات الآلاف وخشية من رقم مليون

قال نائب وزير الداخلية البولندي، باول زيفرناكر، السبت، إن نحو 100 ألف شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي، الخميس.وأضاف زيفرناكر في مؤتمر صحفي، أن من بين الذين دخلوا أراضي بولندا 9 آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح السبت، وفق "رويترز".وقال زيفرناكر: "منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة.لا بد من تقليص هذا الطابور على الجانب الأوكراني".وتعيش في بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة ويبلغ تعدادها نحو مليون شخص، وقد شهدت تجمع اللاجئين على حدودها منذ بدء الغزو الروسي.ولأوكرانيا حدود غربية مع بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولوفا ورومانيا، وتحدثت هذه الدول عن وصول لاجئين أوكرانيين خلال الأيام الماضية.وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 100 ألف أوكراني وصلوا إلى دول الجوار من بينهما رومانيا ومولدوفا وبولندا.وتقول رومانيا إنها استقبلت في اليوم الأول من الحرب 10 آلاف شخص قادم من رومانيا.وقدرت الأمم المتحدة أن الحرب الجديدة ستؤدي إلى دفع 5 ملايين أوكراني للفرار من أراضي أوكرانيا.